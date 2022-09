Il rammarico di Mancini: “Bravi, ma tutto il resto rimane. Sarà dura scavallare dicembre”

La Redazione24

,

martedì 27 Settembre 2022.

Il rammarico di Mancini: “Bravi, ma tutto il resto rimane. Sarà dura scavallare dicembre”Il c.t. soddisfatto per le Final Four di Nations League, ma resta la rabbia per Qatar 2022: “Molto bravi per 70′, meno nel finale. Comunque abbiamo ricostruito il gruppo”

