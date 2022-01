Tackle Mauro: “Attacco Juve in crisi? Per me è inferiore anche a quello del Sassuolo”

Tackle Mauro: “Attacco Juve in crisi? Per me è inferiore anche a quello del Sassuolo”L’ex bianconero: “Io farei giocare soltanto una punta. E va acquistato un regista, non un numero 9” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 14 Gennaio 2022.

Tackle Mauro: “Attacco Juve in crisi? Per me è inferiore anche a quello del Sassuolo”L’ex bianconero: “Io farei giocare soltanto una punta. E va acquistato un regista, non un numero 9”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA