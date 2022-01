Inter: Frattesi, Scamacca e… Dybala? Ecco come si inserirebbero

La Redazione24

giovedì 20 Gennaio 2022.

Inter: Frattesi, Scamacca e… Dybala? Ecco come si inserirebberoBeppe Marotta non ha smentito l’interesse dell’Inter per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca del Sassuolo e Paulo Dybala della Juventus. Ecco come si inserirebbero i tre nella rosa nerazzurra.

