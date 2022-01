Sorpresa Cornet: elimina la Halep e a 32 anni vola ai quarti per la prima volta

La Redazione24

,

lunedì 24 Gennaio 2022.

Sorpresa Cornet: elimina la Halep e a 32 anni vola ai quarti per la prima voltaLa francese piega la ex numero 1 del mondo in un match pieno di break: 6-4 3-6 6-4 il finale e adesso incrocerà la statunitense Collins

