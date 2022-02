De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar lasciano Kiev: sono atterrati a Bergamo

La Redazione24

,

lunedì 28 Febbraio 2022.

De Zerbi e gli italiani dello Shakhtar atterrati a BergamoAllenatore e staff hanno raggiunto la Romania, poi il volo per l’Italia. Gravina: “Ci siamo attivati per poterli riabbracciare al più presto in Italia”

