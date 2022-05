Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al

34° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio

dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per l’anno accademico

2022-2023.

(22E05991)

