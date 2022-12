Un po’ Cuadrado, un po’… Raptor: chi è Buchanan, nel mirino dell’Inter se parte Dumfries

Fisico, dribbling e… Nba: chi è Buchanan l’obiettivo Inter per il dopo DumfriesDal tifo per i Raptors al lutto per il padre perso da bambino, alla scoperta del 23enne canadese seguito dal club nerazzurro continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT