Roma, un nuovo positivo in rosa e allerta per un no vax: potrebbe non giocare

Roma, un nuovo positivo in rosa e allerta per un no vax: potrebbe non giocare Dai tamponi molecolari è emerso un nuovo caso che ha trascorso le vacanze a Dubai. Intanto c’è apprensione per un no vax: la società si atterrà alle indicazioni della Federazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 31 Dicembre 2021.

