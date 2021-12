Tuchel risponde a Lukaku: “Parole infelici, ne discuteremo in privato”

venerdì 31 Dicembre 2021.

Tuchel risponde a Lukaku: “Parole infelici, ne discuteremo in privato”Il tecnico del Chelsea ha commentato le dichiarazioni del belga: “Bisogna capire cosa c’è dietro, sono sorpreso: non lo vedo infelice. Scatenano voci di cui non avevamo bisogno. Se sei un giocatore importante devi pensare alle conseguenze di ciò che dici”

