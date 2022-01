Sette colpi in sette giorni? Le grandi manovre in corso

Calciomercato, sette colpi in sette giorni? Le grandi manovre in corsoTrasferimenti finora condizionati da scarsa liquidità, dal massiccio quanto obbligato ricorso a prestiti. Ma molto può ancora succedere. Ecco i colpi in preparazione, a partire da Vlahovic continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 24 Gennaio 2022.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

