Abramovich ai colloqui tra Ucraina e Russia come mediatore

Abramovich ai colloqui tra Ucraina e Russia come mediatoreL’oligarca proprietario del Chelsea è stato chiamato per presenziare al dialogo diplomatico tra le due parti in conflitto: ieri aveva già lasciato le cariche nel club continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Febbraio 2022.

