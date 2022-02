Ora è ufficiale: Fifa e Uefa sospendono la Russia dal Mondiale e i club dalle coppe

Ora è ufficiale: Fifa e Uefa sospendono la Russia dal Mondiale e i club dalle coppeIl massimo organo del calcio ha deciso di non far giocare alla nazionale russa la sfida del 24 marzo contro la Polonia, che già aveva annunciato che non sarebbe scesa in campo. Mosca regisce: “Mossa discriminatoria”. Proprio oggi il Cio […]

La Redazione24

,

lunedì 28 Febbraio 2022.

Ora è ufficiale: Fifa e Uefa sospendono la Russia dal Mondiale e i club dalle coppeIl massimo organo del calcio ha deciso di non far giocare alla nazionale russa la sfida del 24 marzo contro la Polonia, che già aveva annunciato che non sarebbe scesa in campo. Mosca regisce: “Mossa discriminatoria”. Proprio oggi il Cio aveva invitato tutti a non far partecipare russi e bielorussi alle competizioni internazionali

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA