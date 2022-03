Allegri: “Dybala con lo Spezia non gioca. Vlahovic? Sto pensando alla panchina”

Allegri: “Dybala con lo Spezia non gioca. Vlahovic? Sto pensando alla panchina”L’allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro i liguri: “Su Dusan deciderò domani. Paulo ha sentito un problema al flessore: tecnicamente non si discute, ma su vicende contrattuali non entro” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 05 Marzo 2022.

