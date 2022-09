Immobile non recupera: niente Ungheria. Ma c’è un giallo Lotito

Immobile non recupera: niente Ungheria. Ma c’√® un giallo Lotito

Immobile non parte per l’Ungheria, ma c’√® un giallo LotitoL’attaccante biancoceleste si era sottoposto ad accertamenti questa mattina, inizialmente lo staff azzurro aveva dato l’ok ma √® stato deciso di non rischiarlo. Il presidente della Lazio sarebbe intervenuto nella vicenda continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Settembre 2022.

Immobile non parte per l’Ungheria, ma c’√® un giallo LotitoL’attaccante biancoceleste si era sottoposto ad accertamenti questa mattina, inizialmente lo staff azzurro aveva dato l’ok ma √® stato deciso di non rischiarlo. Il presidente della Lazio sarebbe intervenuto nella vicenda

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA