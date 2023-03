Naufragio di Cutro, il Papa: “Non doveva avvenire, servono vie legali, come i corridoi umanitari”

ADVERTISEMENT Francesco riceve in Vaticano 5mila persone giunte in Europa con il meccanismo creato da comunità di Sant’Egidio, valdesi e Caritas in collaborazione con il governo. Evoca i “lager” in Libia e ringrazia i “tanti” governi che ricevono i migranti » continua a leggere su REPUBBLICA.IT