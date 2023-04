Bonaventura gela Inzaghi, blitz Viola: Inter a picco, è la terza sconfitta di fila

Bonaventura gela Inzaghi, blitz Viola: Inter a picco, è la terza sconfitta di filaGià reduci dai due k.o. con Spezia e Juventus, i nerazzurri non si rialzano e cadono per la decima volta in campionato: decide la rete a inizio secondo tempo dell’ex rossonero, quinta vittoria di fila della Fiorentina » continua a leggere su GAZZETTA.IT […]