Lukaku è tornato quello di Conte: ora fa paura a Dzeko, duello per un posto contro il City

Il belga è finalmente tornato dominante come nel primo biennio e adesso Inzaghi ha meno di due settimane per decidere tra lui e il bosniaco per affiancare Lautaro in finale di Champions League a Istanbul